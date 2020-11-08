شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة تثير الجدل بسلامها على الشباب في " تحدي اليد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشر في المملكة تحدي جديد تحت اسم " تحدي اليد " يقوم فيه الشخص سواء شاب أو فتاة بالسلام بضربة قبضة اليد على كل من يقابلوهم في طريقهم، وتوثيق هذه اللحظات ونشرها عبر " تيك توك ".

وظهرت فتاة في مقطع تسلم بقبضة يدها على شباب لا تعرفهم أثناء سيرها في أحد شوارع المملكة، تقليدًا للتحدي الذي انتشر في عدة دول.

وأثار المقطع استنكار واستياء المواطنين، من تصرف الفتاة المخالف لتعاليم الدين الإسلامي، والعادات والتقاليد.