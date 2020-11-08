السعودية اليوم / تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كينيا



نيروبي 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1008 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في كينيا بلغ 60 ألفًا و 704 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 93 حالة وفاة.

// انتهى //

04:10ت م

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نيروبي 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1008 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 21 حالة وفاة.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في كينيا بلغ 60 ألفًا و 704 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 93 حالة وفاة.// انتهى //04:10ت م0115

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