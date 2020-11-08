السعودية اليوم / إيطاليا تسجل رقماً قياسياً في إصابات فيروس كورونا يقترب من 40 ألفاً



روما 7 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا 39 ألفا و811 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفا و63 وفاة.

// انتهى //

00:22ت م

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روما 7 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا 39 ألفا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 425 وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفا و63 وفاة.// انتهى //00:22ت م0106

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