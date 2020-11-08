شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل في تقنية القصيم إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس، اليوم، في التدريب التقني بالقصيم للعام التدريبي القادم إلكترونيًا لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى الحاصلين على دبلوم كلية تقنية، ودبلوم كلية اتصالات، ودبلوم تقني من خارج المملكة ودبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، بالإضافة إلى دبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم التخصصات الصحية، ودبلوم كلية المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي، ودبلوم المعهد الوطني للتقنية، ودبلوم كليات التميز.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن، أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترتَين الصباحية والمسائية للبنين، في التخصص دعم أنظمة الشبكات وتخصص والبرمجيات وتخصص قوى وآلات كهربائية وتخصص الإدارة العامة، وتخصص المحاسبة، وتخصص تقنية ميكانيكا السيارات، مؤكدًا أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحّد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.