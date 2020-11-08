شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل في تقنية القصيم إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد المذن، أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترتَين الصباحية والمسائية للبنين، في التخصص دعم أنظمة الشبكات وتخصص والبرمجيات وتخصص قوى وآلات كهربائية وتخصص الإدارة العامة، وتخصص المحاسبة، وتخصص تقنية ميكانيكا السيارات، مؤكدًا أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحّد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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