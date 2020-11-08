شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 85 طنًا و600 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 4800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.
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