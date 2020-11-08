شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: %15 من 407 إصابات بكورونا للأطفال وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 407 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة بالمملكة «350229» حالة، بينها «7738» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم في حالة صحية مطمئنة، منها 758 حالة حرجة، كما تم تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين - ولله الحمد - إلى 336966 حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة أمس منها 39 % إناث، 61 % ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 % والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5525 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 53726 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي» أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم - 920005937 - والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.