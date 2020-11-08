شكرا لقرائتكم خبر عن 85.6 طن أغذية من مركز الملك سلمان لمتضرري سيول السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 85 طنًا و600 كيلو جرام، من السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في محليتي الفردوس والشعيرية بولاية شرق دار فور في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.