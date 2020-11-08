شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لمستفيدي طوارئ الوبائيات في حجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع العيادات خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 698 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 57 شخصًا، وعيادة التنويم 31 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 696 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 568 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 700 مريض، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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