شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم على وظائف مستشفى السيح الجامعي والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.
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