شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم على وظائف مستشفى السيح الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم وحتى الخميس 26-3-1442، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية، وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة.

‏ودعت الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.