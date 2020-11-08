شكرا لقرائتكم خبر عن 900 لتر معقمات للأيدي يوميا بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف الجحدلي، أن عمليات التطهير يستخدم فيها 60 ألف لتر من المطهرات يومياً، صديقة للبيئة، وتشمل أكثر 1200 لتر معطرات، و470 معدة، فيما يستخدم 900 لتر معقمات أيادٍ يومياً بمعدل 300 لتر لكل وردية، تعبأ في 300 جهاز معقم آلي للأيادي، بينما تستخدم قرابة 3500 لتر من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد.
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