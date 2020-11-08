شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تحث الطلبة على خوض ماراثون «بيبراس» والان نبدء بالتفاصيل

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الطلاب والطالبات، للمشاركة في المسابقة العلمية «بيبراس العالمية للمعلوماتية»، التي تقام بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في تخصص المعلوماتية «علوم الحاسب الآلي». وأوضح مساعد مدير عام الشؤون التعليمية عبدالله الغنام، أن المسابقة تستهدف تعزيز مفاهيم المعلوماتية «علوم الحاسب الآلي» والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، وتعد إحدى المحطات الرئيسة لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية «lol « وتتكون من مجموعة مسائل تفاعلية قصيرة متدرجة المستوى تنفذ عن بعد عبر الإنترنت، ويمكن حلها دون معارف مسبقة تتطلب تفكيرا منطقيا من الطالب، مبينا أن الفئة المستهدفة هي طلاب التعليم العام من السعوديين والمقيمين بالصفوف من خامس ابتدائي حتى ثالث ثانوي.

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