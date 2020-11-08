شكرا لقرائتكم خبر عن 50 دبلوماسيا يشاركون في تشجير منتزه حريملاء والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر د. خالد العبد القادر أهمية اللقاء في نشر المعرفة بأهمية التشجير المستدام، وتعزيز الممارسات التي تساهم في عملية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته بمناطق المملكة، منوهًا بأهمية أهداف الحملة الوطنية للتشجير «لنجعلها خضراء» في المحافظة على التوازن البيئي في المملكة. وأضاف إن الحملة لاقت تفاعلاً محليًا ودوليًا، وانعكس هذا في مشاركة أكثر من 45 سفارة وبعثة دبلوماسية في زراعة الأشجار المحلية بمنتزه حريملاء الوطني؛ بهدف تنمية الغطاء النباتي في المحافظة.
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