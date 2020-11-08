شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم المواعيد والتحول الرقمي.. أبرز مطالب مراجعي البلديات والان نبدء بالتفاصيل

طالب مواطنون بعد إعلان أمانة الشرقية عن استقبال المستفيدين يومين في الأسبوع «الإثنين، الأربعاء» في جميع البلديات، بتقديم مواعيد تعاملاتهم بالبلديات، مؤكدين أن هناك تأخيرا مما يعطل أعمالهم. إضافة إلى تأكيدهم على أهمية تقديم الخدمات إلكترونيا بهدف توفير الوقت والجهد.

وذكر المواطن محمد الغامدي أنه ما زالت مشكلة تعطيل المعاملات في بلدية غرب الدمام مستمرة، مبينا أنه توجه يوم الإثنين إلى البلدية وفقا لموعده المحدد مسبقا، إلا أنه تفاجأ بأن الموظف يخبره بالعودة والرجوع يوم الأربعاء بدون إبداء سبب لهذا التأجيل، معتبرا ذلك تهاونا بالالتزام بالمواعيد، وبين أن هناك سوء تنظيم وعدم التزام بالدور، مشيرا إلى أن المشكلة ما زالت قائمة ولم يتم حلها إلى الآن، مطالبا بأن تكون جميع الخدمات إلكترونية تيسيرا وتسهيلا على المستفيدين.

وبين المواطن أمير الحسن أن عودة المستفيدين لمراجعة البلديات بداية ممتازة، موضحا أن الآلية الجديدة كانت بحجز موعد عن طريق الموقع الإلكتروني ثم القدوم إلى الاستقبال في مقر البلدية، والتأكد من وجود موعد من قبل الموظف المختص، وفحصه بصريا وقياس درجة الحرارة وذلك توافقا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ثم يقوم موظف الاستقبال بخدمتك أو تحويلك إلى الموظف المختص، مشيرا إلى حل مشكلته وعدم مواجهته أي صعوبات، وطالب بأن تكون المواعيد أسرع وفي وقت أقرب، لأنها بعيدة نوعا ما، مضيفا إن الخدمات الإلكترونية أفضل وأسهل على المواطن.

وقال المواطن سعد العمر إنه توجه إلى البلدية بسبب مراجعة روتينية، وتم إنجاز معاملته، وحل مشكلته من قبل الموظف، مضيفا إن الخدمات الإلكترونية أفضل من القدوم لمقر البلدية وأسهل، كما طالب بتقديم المواعيد لإنجاز خدمات المواطنين في أسرع وقت.

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وكان أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وجه كافة الوكلاء والمديرين ورؤساء البلديات المرتبطة والتابعة، بتخصيص يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، لاستقبال المستفيدين خلال مواعيد الدوام الرسمي، مشيرا إلى ضرورة الاستماع لهم، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء لتحقيق رضا المستفيدين.

وأكد أنه يمكن استقبال المستفيدين في مواعيد أخرى، متى ما دعت الحاجة لذلك، مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، إضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية تعريفية توضح للمستفيدين المواعيد المخصصة لاستقبالهم والمواقع المخصصة لذلك، مع ضرورة متابعة طلبات المستفيدين للحصول على مواعيد من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة لذلك بالمتابعة مع مركز خدمة العملاء.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن هذا التوجيه يأتي لتحقيق رضا المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة تطويرا ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- بما يتناسب مع أهداف برنامج التحسين المستمر لأداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة وكافة البلديات للمستفيدين والتميز في العطاء لكافة الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أن الأمانة أطلقت مؤخرا العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، فيما تتجه الأمانة إلى تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المستفيدين.