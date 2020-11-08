شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة البعوض والحشرات بـ«جوف بني هاجر» والان نبدء بالتفاصيل

شنت بلدية جوف بني هاجر، حملة رش مبيدات داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض. وتشمل الحملة أعمال رش، بكافة الأحياء، وفقا لجدول زمني، وذلك حفاظا على الصحة العامة، ومكافحة مسببات الأوبئة والأمراض.

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