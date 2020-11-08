شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف مناهل تصريف الأمطار بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية عريعرة أعمال تنظيف وتهيئة فتحات تصريف ونقاط تفتيش المياه في جميع الشوارع استعداداً لموسم الأمطار.

وعززت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالاشتراطات وسلامة المواد والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما نفذت عمليات غسيل وتعقيم للمسلخ وذلك ضمن التدابير الوقائية وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وواصلت البلدية حملاتها على ورش الحدادة لمتابعة العرض خارج المحلات وعدم تراكم النفايات، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين. كما كثفت أعمال الإصحاح البيئي عبر رش وتعقيم الأحياء السكنية للتصدي لانتشار الأمراض.