شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع بذور زراعية على متنزهي الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت البلدية أن إدارة الحدائق ضمن جهودها في تعزيز الغطاء النباتي وزيادة أعداد الأشجار والمسطحات الخضراء انتهت من زراعة 470 شجرة فيكس لسان العصفور في الواجهة البحرية.
وكانت البلدية ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل نظمت بالتعاون مع مدارس التربية الأهلية برنامجا زراعيا وتوعويا لتعليم وتحفيز الطلبة على الزراعة تحت شعار «ازرع السعادة حيث ما كنت». كما نفذت الإدارة برنامجًا زراعيًا لطلاب إحدى المدارس الأهلية، من خلال زراعة الأشجار في حديقة النرجس بحي الخزامى، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
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