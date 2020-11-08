شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخلفات الأراضي الفضاء بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة النظافة، التابعة لبلدية الظهران، رفع وإزالة المخلفات من الأراضي الفضاء وتنظيفها، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، إضافة إلى تنفيذ أعمال كنس والتقاط النفايات بحديقة الندى.

وأشارت البلدية إلى تنفيذها أعمال تعقيم وتطهير ورش للمبيدات الحشرية بحديقة الياقوت «الدانة الشمالية»، وتكثيف أعمال النظافة ورفع النفايات من شاطئ نصف القمر.

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية ممثلة بإدارة صحة البيئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء لمتابعة المطاعم للتأكد من التزامهم بإضافة السعرات الحرارية في قائمة الطعام لكل صنف من الأطعمة، والتأكد من التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت البلدية أوضحت أن إدارة الحدائق والتجميل مستمرة بزراعة الزهور الشتوية بشوارع مدينة الظهران، مبينة أن الهدف هو زراعة ما يقارب ٣٥٠.٠٠٠ شتلة هذا العام ضمن اهتمام البلدية بتزيين وتجميل المدينة بالزهور المتنوعة.