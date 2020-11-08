وفاة شخص في حادث دهس بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):شهد محيط كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة، حادث دهس، أمس السبت، أسفر عن وفاة شخص.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنه تم ورود بلاغ حادث دهس الموقع بعد كبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة في تمام الساعة 16:43 مساء السبت.
وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الحادث، وكان المصاب قد فارق الحياة.
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