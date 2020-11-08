شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..القائم على مزاد الشنان للإبل يطرد سيدة: " وجودك يسبب فوضى " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): شهدت فعاليات مزاد "دانة سلمى" ‏للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان في حائل، طرد سيدة تسببت في حدوث الفوضى والتجمعات. شهدت فعاليات مزاد "دانة سلمى" ‏للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان في حائل، طرد سيدة تسببت في حدوث الفوضى والتجمعات. ووثق مقطع فيديو، قول القائم على المزاد للسيدة: " غير مرحب بك وجودك يسبب فوضى، وضجة وتجمعات ونعتذر عن استقبالك " . يذكر أن المزاد يهدف إلى توفير المستلزمات ‏والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده ‏للمجتمع والمهتمين بتراث الإبل.

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