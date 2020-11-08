شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوق المواشي بأحد المسارحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أعلنت الجهات المختصة في جازان، عن إغلاق سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. أعلنت الجهات المختصة في جازان، عن إغلاق سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. وفي الوقت الذي لم تذكر فيه الجهات المختصة سبب الإغلاق، إلا أن الأهالي توقعوا إغلاق السوق احترازيًا حتى استقرار الوضع الوبائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق سوق المواشي بأحد المسارحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.