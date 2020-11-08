شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود مخالفة على نقص كمية وقود المركبة لأقل من الربع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور حقيقة وجود مخالفة على نقص كمية الوقود في نظام المرور تطبَّق بحق قائدي المركبات في حال نقصت كمية الوقود عن الربع.

وقالت الإدارة عبر حسابها في تويتر: "لا يوجد نص في نظام المرور ينص على أن البنزين على الربع يعد مخالفة مرورية. وبالإمكان الرجوع لجداول المخالفات للتحقق".

جاء ذلك بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن، يحذر فيه من السير بالمركبة أثناء نقص كمية وقود المركبة عن الربع.