الابتدائية والمتوسطة والثانوية.. «التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ11

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث» الابتدائية من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الرابع والخامس والسادس» الابتدائية من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وأزاحت التعليم الستار أيضًا، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث» المتوسطة من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

ونشرت التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «المستوى الأول» من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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كما أعلنت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث والمستوى الخامس من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت الوزارة، عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «عام اختياري – تحفيظ اختياري» من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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