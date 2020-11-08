السعودية اليوم / مصر تسجل 208 إصاباب بفيروس كورونا و12 حالة وفاة



القاهرة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر 208 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 100239 حالة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6355 حالة وفاة.

// انتهى //

01:21ت م

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القاهرة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة ,خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 108962 إصابة .وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 100239 حالة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6355 حالة وفاة.// انتهى //01:21ت م0109

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