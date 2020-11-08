وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.فيروس كورونا الجديد إيطاليا

سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 902490 والوفيات 41 ألفًا و63 شخصًا

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 12:35 AM

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إجمالي الإصابات بلغ 902490 والوفيات 41 ألفًا و63 شخصًا

يقترب من 40 ألفًا.. إيطاليا تسجّل رقمًا قياسيًّا في إصابات كورونا

سجَّلت إيطاليا 39 ألفًا و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و425 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة وهيئة الحماية المدنية الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 902490 إصابة، فيما وصل مجموع عدد الوفيات إلى 41 ألفًا و63 وفاة.

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