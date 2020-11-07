السعودية | الأسبوع الحادي عشر.. “التعليم” تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسبوع الحادي عشر.. “التعليم” تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:17 صباحًا, 8 نوفمبر 2020 م
أعلنت وزارة التعليم، اليوم، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الأول والثاني والثالث الابتدائي” من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.
وكشفت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الرابع والخامس والسادس الابتدائي” من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.
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