شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط حمولة «تريلا» يغلق كوبري التأهيل بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

تسبب سقوط حمولة تريلا محملة بالبرسيم في توقف الحركة وإغلاق المدخل الخاص لكوبري التأهيل على طريق حفر الباطن الأردن الدولي. ويحاول أصحاب التريلا، حتى هذه اللحظة، السيطرة على الموقف وإعادة ما سقط من الحمولة.

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