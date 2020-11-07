إلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال

2020-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد الحقيل، إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال.

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وقال الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم السبت: من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.

وبحسب إنفوجرافيك نشره الحقيل، منحت الشؤون البلدية والقروية المراكز التجارة مهلة 6 أشهر لتضمين مركز أطفال مباشر أو من خلال مستثمر، حيث من ضمن الاشتراطات ألا تقل المساحة عن 50 مترًا في المجمعات التي تزيد مساحتها عن 40 ألف متر مربع.



