2020-11-07

ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد ساعات على إعلان فوز بايدن

متابعات الخليج 365 - متابعة

عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد ساعات من إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترامب، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام اميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

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وأعلنت كل من “سي إن إن” و”إن بي سي نيوز” و”سي بي إس نيوز” أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

أكد دونالد ترامب في بيان أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، “يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف” على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وأضاف أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.



