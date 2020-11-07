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ترامب يرفض الاعتراف بفوز بايدن في بيان مكتوب

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2020-11-07

ترامب يرفض الاعتراف بفوز بايدن في بيان مكتوب

ندد بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز منافسه

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفض دونالد ترامب، في بيان مكتوب، فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وأصدر ترامب بيانًا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلًا: إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي “بشكل خاطئ” على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

وقال في البيان الذي نشرته حملته: “الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنتهِ بعد. لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن في أي ولاية، فضلًا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي رفعت فيها حملتنا طعونًا قانونية صحيحة ومشروعة”.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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