، احترازيًّا.. الجهات المختصة تغلق سوق المواشي بأحد المسارحة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. أعلنت ذلك الصفحة الرسمية للمحافظة على "تويتر" غير أنها لم تذكر السبب.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا، يبيِّن أن إجراءات الإغلاق ستسمر حتى استقرار الوضع الوبائي، وأنه سيُمنع دخول المواشي إليه.
"الخليج 365" حاولت الحصول على توضيح من مدير فرع وزارة الزراعة بجازان علي آل عطيف؛ وأرسلت استفسارًا غير أنها لم تتلقَّ أي رد.أحد المسارحة
احترازيًّا.. الجهات المختصة تغلق سوق المواشي بأحد المسارحةقاسم الخبراني الخليج 365 2020-11-07
أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. أعلنت ذلك الصفحة الرسمية للمحافظة على "تويتر" غير أنها لم تذكر السبب.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا، يبيِّن أن إجراءات الإغلاق ستسمر حتى استقرار الوضع الوبائي، وأنه سيُمنع دخول المواشي إليه.
"الخليج 365" حاولت الحصول على توضيح من مدير فرع وزارة الزراعة بجازان علي آل عطيف؛ وأرسلت استفسارًا غير أنها لم تتلقَّ أي رد.
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
11:19 PM
أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. أعلنت ذلك الصفحة الرسمية للمحافظة على "تويتر" غير أنها لم تذكر السبب.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا، يبيِّن أن إجراءات الإغلاق ستسمر حتى استقرار الوضع الوبائي، وأنه سيُمنع دخول المواشي إليه.
"الخليج 365" حاولت الحصول على توضيح من مدير فرع وزارة الزراعة بجازان علي آل عطيف؛ وأرسلت استفسارًا غير أنها لم تتلقَّ أي رد.
، احترازيًّا.. الجهات المختصة تغلق سوق المواشي بأحد المسارحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر احترازيًّا.. الجهات المختصة تغلق سوق المواشي بأحد المسارحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.