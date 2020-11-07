، احترازيًّا.. الجهات المختصة تغلق سوق المواشي بأحد المسارحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. أعلنت ذلك الصفحة الرسمية للمحافظة على "تويتر" غير أنها لم تذكر السبب.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا، يبيِّن أن إجراءات الإغلاق ستسمر حتى استقرار الوضع الوبائي، وأنه سيُمنع دخول المواشي إليه.

"الخليج 365" حاولت الحصول على توضيح من مدير فرع وزارة الزراعة بجازان علي آل عطيف؛ وأرسلت استفسارًا غير أنها لم تتلقَّ أي رد.أحد المسارحة