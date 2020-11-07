، "الأعرج" يناقش "التنمر الأكاديمي" بين أعضاء هيئة التدريس.. أشكاله وعلاجه ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يشارك عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج في المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية وذلك ضمن أكثر من ٤٠ خبيرًا في موضوعات متنوعة، تهم الأقسام العلمية بالجامعات السعودية، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وفي محور القيادة والتخطيط الإستراتيجي الأكاديمي تتناول ورقة الدكتور "الأعرج" موضوع (التنمر الأكاديمي) بين أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية السعودية: (المسببات والعلاج) والتي حدد لها يوم الأربعاء الموافق / 11 / 11 /2020عند الساعة 1.30 ظهرًا.
ويعقب المحاضرة نقاش مفتوح مع المختصين والأكاديميين والمهتمين، وستكون المحاضرة عبر منصة زوم على الرابط التالي:
https://hsadc.kau.edu.sa/Default-838997-AR
"الأعرج" يناقش "التنمر الأكاديمي" بين أعضاء هيئة التدريس.. أشكاله وعلاجههادي العصيمي الخليج 365 2020-11-07
يشارك عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج في المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية وذلك ضمن أكثر من ٤٠ خبيرًا في موضوعات متنوعة، تهم الأقسام العلمية بالجامعات السعودية، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وفي محور القيادة والتخطيط الإستراتيجي الأكاديمي تتناول ورقة الدكتور "الأعرج" موضوع (التنمر الأكاديمي) بين أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية السعودية: (المسببات والعلاج) والتي حدد لها يوم الأربعاء الموافق / 11 / 11 /2020عند الساعة 1.30 ظهرًا.
ويعقب المحاضرة نقاش مفتوح مع المختصين والأكاديميين والمهتمين، وستكون المحاضرة عبر منصة زوم على الرابط التالي:
https://hsadc.kau.edu.sa/Default-838997-AR
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
10:32 PM
عبر المؤتمر الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية بجامعة الملك عبدالعزيز
يشارك عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج في المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية وذلك ضمن أكثر من ٤٠ خبيرًا في موضوعات متنوعة، تهم الأقسام العلمية بالجامعات السعودية، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وفي محور القيادة والتخطيط الإستراتيجي الأكاديمي تتناول ورقة الدكتور "الأعرج" موضوع (التنمر الأكاديمي) بين أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية السعودية: (المسببات والعلاج) والتي حدد لها يوم الأربعاء الموافق / 11 / 11 /2020عند الساعة 1.30 ظهرًا.
ويعقب المحاضرة نقاش مفتوح مع المختصين والأكاديميين والمهتمين، وستكون المحاضرة عبر منصة زوم على الرابط التالي:
https://hsadc.kau.edu.sa/Default-838997-AR
، "الأعرج" يناقش "التنمر الأكاديمي" بين أعضاء هيئة التدريس.. أشكاله وعلاجه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعرج" يناقش "التنمر الأكاديمي" بين أعضاء هيئة التدريس.. أشكاله وعلاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.