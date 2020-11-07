، بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.
وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نادي الصقور السعودي الرياض القصيم
بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-07
تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.
وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
10:32 PM
تشهد منطقتا الرياض والقصيم بعد غد بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، ويستمر التسجيل بالقصيم على مدى يومين، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، في مقر مركز النايفة للصقور، فيما يتواصل في الرياض حتى يوم 21 من نوفمبر الجاري بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.
وكان نادي الصقور قد أنهى التسجيل في مسابقتَي الملواح والمزاين في كل من "الدمام، وحفر الباطن، وسكاكا، وينبع، وجدة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).
، بدء تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض والقصيم.. الاثنين ،
المصدر : الخليج 365
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