شكرا لمتابعة خبر عن نصائح للتخفيف من أعراض الإصابة بـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، كيفية تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل السعال وضيق التنفس.

وأشارت الصحة إلى ان مصاب كورونا الذي يعاني من السعال "الكحة" يجب عليه أن يتجنب الاستلقاء على ظهره، وعليه أن يستلقي على جانبه.

وأكدت الصحة على أن الجلوس في وضع مستقيم هو الحل الأمثل لمن يعاني من "الكحة".

وكما أكدت الصحة على أن مصاب كورونا الذي يشعر بضيق التنفس البسيط يجب عليه أن يحافظ على هدوئه، ويجلس بشكل معتدل على المقعد، ويرخي كتفيه، بالإضافة إلى التنفس بشكل عميق "شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقاً، ثم إخراج الزفير من الفم ببطء.