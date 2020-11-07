شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تعمل سائقة إسعاف تكشف مغامراتها في نقل الحالات الحرجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت مواطنة، سبب إصرارها على قيادة الإسعاف بعد نقص الكادر الطبي بداية جائحة كورونا في المملكة.

وقالت المواطنة خلال حديثها لقناة " إم بي سي " أن الوقت مرتبط بحياة المريض، وإذا كانت الحالة طارئة يكون الوقت وصول المستشفى الأخرى محددة.

وكانت المواطنة تقود سيارة الإسعاف وتنقل حالة طارئة، مؤكدة أنها التي تتواجد معها بها إصابة في الرأس وهي حالة خطيرة جدا، مضيفة أنها طلبت من نائب رئيس القسم أن تقود سيارة الإسعاف بعد أن رأت نقص الكادر الطبي بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أن تخدم الوطن وتأخذ هذه الخطوة الجريئة ولقيت ترحيب ممن حولها بما فعلته.