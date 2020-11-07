شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المقيطيب: "مشروع القدية سيحقق 30 مليون زائر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال الرئيس التنفيذي لشركة آد لتنظيم المعارض والمؤتمرات عبدالعزيز المقيطيب:" نحتاج إلى التمكين لتحقيق استثمارات من الفرص الضخمة في مجال الفعاليات ".
وأوضح المقيطيب :" مشروع مثل القدية من المتوقع أن يحقق 30 مليون زائر في 2030 من خلال تطوير كامل للبنية التحتية من فنادق وشقق ومواصلات ".
وأبان أن الفرمولا 1 سيحقق فرص ضخمة في هذا القطاع الواعد في الواقع والمستقبل أيضا، موضحا:" نستثمر مع جهة محلية في تنظيم الفعاليات والمعارض "
وتابع:" الجائحة أثرت على صناعة الفعاليات في العالم كله، لكنها صنعت أيضا فرصا أخرى ".
وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة أعلن عن استضافة المملكة لسباق السيارات " فورمولا 1 " في جدة بالعام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المقيطيب: "مشروع القدية سيحقق 30 مليون زائر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.