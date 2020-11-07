شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المقيطيب: "مشروع القدية سيحقق 30 مليون زائر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة آد لتنظيم المعارض والمؤتمرات عبدالعزيز المقيطيب:" نحتاج إلى التمكين لتحقيق استثمارات من الفرص الضخمة في مجال الفعاليات ".

وأوضح المقيطيب :" مشروع مثل القدية من المتوقع أن يحقق 30 مليون زائر في 2030 من خلال تطوير كامل للبنية التحتية من فنادق وشقق ومواصلات ".

وأبان أن الفرمولا 1 سيحقق فرص ضخمة في هذا القطاع الواعد في الواقع والمستقبل أيضا، موضحا:" نستثمر مع جهة محلية في تنظيم الفعاليات والمعارض "

وتابع:" الجائحة أثرت على صناعة الفعاليات في العالم كله، لكنها صنعت أيضا فرصا أخرى ".

وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة أعلن عن استضافة المملكة لسباق السيارات " فورمولا 1 " في جدة بالعام المقبل.