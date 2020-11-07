شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على تربة

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على تربة شمال شرق حائل ، حيث أثار منظر الأمطار إعجاب المواطنين. رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على تربة شمال شرق حائل ، حيث أثار منظر الأمطار إعجاب المواطنين. وبدا في المقطع تعرض تربة لسحب رعدية و امتلاء الشوارع والطرقات بمياه الأمطار التي قد تعرقل حركة سير المركبات . كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جازان، عسير، الباحة).

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