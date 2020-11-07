شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم إلغاء جواز السفر في حال التخلف عن استلامه خلال المدة المحددة.

وأشارت الجوازات إلى أن إلغاء جواز السفر يترتب عليه عدم استرداد الرسوم، قائلة «‏أخي المواطن.. احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًا لإلغاء الجواز"

وأضافت أن يتم إستلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث يتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك " .