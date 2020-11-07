شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار هطول الأمطار على المملكة حتى نهاية الأسبوع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف خبير المناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن استمرار هطول الأمطار على مناطق واسعة بالمملكة.
وقال الحصيني في تصريحات تلفزيونية إن هذه هي الحالة الثانية من موسم الوسم وستكون أفضل من الحالة الأولى، وستتركز في مناطق رعوية.
وأوضح أن الأمطار ستستمر في الهطول حتى نهاية الأسبوع، وستغطي كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الجوف.
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