الأرصاد عن طقس الأحد: استمرار التقلبات الجوية.. وأمطار رعدية بهذه المناطق

تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة..

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية على مستوى مناطق المملكة المختلفة. كما توقّعت «الأرصاد» استمرار هطول الأمطار الرعدية، تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، ومكة المكرمة «تشمل السواحل منها» ومرتفعات جازان، عسير، الباحة. وأبرزت الهيئة العامة للأرصاد أيضًا توقعاتها بتكوّن السحب الرعدية الممطرة على سواحل منطقة تبوك. اقرأ أيضًا: الأرصاد: أمطار رعدية اليوم على 8 مناطق بالمملكة الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على منطقة جازان تمتد حتى هذا الموعد

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