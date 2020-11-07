حادث دهس في الباحة يسفر عن حالة وفاة

وفقًا للهلال الأحمر
شهدت منطقة الباحة، حادث دهس مساء اليوم السبت، أسفر عن وقوع حالة وفاة.
وصرَّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، بورود بلاغ عن حادث دهس، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بعد كوبري مستشفى الملك فهد باتجاه الباحة في تمام الساعة 16:43 مساء اليوم السبت.
وأكد الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعاف إلى موقع الدهس، وعند وصولها والكشف على الإصابة، وجدت أنه قد فارق الحياة.
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