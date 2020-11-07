الرياض تتصدر.. «الصحة» تكشف بالأرقام معدلات التعافي من كورونا بمختلف مناطق المملكة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، 433 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم السبت، إلى 336966 حالة تعافٍ.

وجاءت الرياض في صدارة مناطق المملكة من حيث أعلى معدل لحالات التعافي، اليوم السبت، بـ94 حالة، تليها المدينة المنورة 57 حالة، ثم الدمام 27 حالة، وجدة 19 حالة، وخميس مشيط 18 حالة تعافٍ.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: htps://covid19.moh.gov.sa.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة.

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