71 مخالفة لبائعي الأسماك بالشرقية

حررت الفرق الرقابية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والمكاتب الفرعية بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي وأمانة المنطقة الشرقية والهيئة الملكية بالجبيل 71 مخالفة لبائعي الأسماك. واستمرت الحملة التفتيشية على منشآت بيع الأسماك، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك عدم وجود منتجات بحرية، أو مستزرعة محظورة، يتم تداولها في السوق المحلي بالمنطقة الشرقية، والتي شملت منافذ بيع وثلاجات تجميد ومطاعم المنتجات البحرية في مدن الدمام والقطيف والخبر والجبيل ورأس تنورة والأحساء وحفر الباطن والخفجي.

وشارك في الحملة 38 موظفاً، وتمت زيارة 187 منفذاً لبيع الأسماك و36 مطعماً ومطبخاً للأسماك و31 هايبر وسوبر ماركت وثلاجتين لتجميد الأسماك.

وأسفرت الحملة عن مصادرة طن و344 كيلو جراماً من أسماك متنوعة و293 كيلو جراماً من الروبيان، و21 كيلو جراماً من الخثاق، و17 كيلو جراماً من القبقب، و101 أدوات التقطيع والتجهيز، بسبب عرض أو تخزين أسماك فاسدة، أو ظهور علامات الفساد عليها، أو مجمدة ومُعاد تسييحها، أو التلوث الخلطي، كما تم سحب 4 عينات أسماك مختلفة عشوائياً لرصد الملوثات البكتيرية والمبيدات والمعادن الثقيلة للتأكد من أنها آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.