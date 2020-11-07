71 مخالفة لبائعي الأسماك بالشرقية

وشارك في الحملة 38 موظفاً، وتمت زيارة 187 منفذاً لبيع الأسماك و36 مطعماً ومطبخاً للأسماك و31 هايبر وسوبر ماركت وثلاجتين لتجميد الأسماك.
وأسفرت الحملة عن مصادرة طن و344 كيلو جراماً من أسماك متنوعة و293 كيلو جراماً من الروبيان، و21 كيلو جراماً من الخثاق، و17 كيلو جراماً من القبقب، و101 أدوات التقطيع والتجهيز، بسبب عرض أو تخزين أسماك فاسدة، أو ظهور علامات الفساد عليها، أو مجمدة ومُعاد تسييحها، أو التلوث الخلطي، كما تم سحب 4 عينات أسماك مختلفة عشوائياً لرصد الملوثات البكتيرية والمبيدات والمعادن الثقيلة للتأكد من أنها آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.
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