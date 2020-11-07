توجه للترخيص لمحلات حلاقة متنقلة

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية الترخيص لعدد من الأنشطة المتنقلة الجديدة، من أبرزها نشاط محلات الحلاقة المتنقلة سواء الرجالية أو الأطفال، والصيانة المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، والصيانة الخفيفة للسيارات.

مواصفات معتمدة

جاء ذلك في سياق مسودة «لائحة الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة»، التي طرحتها الوزارة مؤخرًا للعموم لإبداء الرأي، واشتملت لائحة المواصفات المعتمدة لمزاولة النشاط وآلية استخراج الترخيص البلدي، والجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقة على مزاولة النشاط، واشتراطات مركبة الحلاقة، فضلًا عن الأماكن المسموح بها لممارسة النشاط التجاري.

موافقة الأمانة

بينت لائحة الوزارة أنه يسمح بالترخيص لممارسة الأنشطة المتنقلة غير الغذائية للمواطنين «الأفراد فقط»، وفقًا لنظام إجراءات التراخيص بواقع رخصة واحدة لنشاط واحد فقط، «مركبة أو عربة أو مقطورة او دراجة آلية واحدة فقط» على مستوى المملكة، فيما يلزم استخراج تصريح أنشطة متنقلة للمحلات التجارية في حال تقديم الخدمة للمستفيد في موقعه منها «الصيانة المنزلية، صيانة الأجهزة الإلكترونية، الصيانة الخفيفة للسيارات، إصلاح السيارات، غسيل السيارات، تبديل الزيوت للسيارات، تأجير الدراجات الهوائية، الحلاقة الرجالية، حلاقة الأطفال»، إذ أنه في حال عدم وجود رخصة للمحل فإنه لا يسمح بممارسة هذه الأنشطة في المواقع المخصصة للاستثمار البلدي والمحددة من قبل الأمانات والبلديات والمواقف والساحات الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية بعد أخذ موافقة الأمانة أو البلدية ومالك العقار.

متطلبات عامة

أوضحت اللائحة أنه يمنع البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، وأخذ موافقتها في حال الرغبة بتغيير حجم المركبة، مبينة أنه يجب ألا تسبب الخدمة المقدمة في مضايقة الآخرين، وأنه يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والتراخيص داخل المركبة، وأن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وأشارت اللائحة إلى أنه يجب أن تكون العربة مصممة خصيصًا للنشاط المطلوب، وأن يكون للمركبة فحص دوري ساري المفعول، ورخصة سير سارية المفعول، وتأمين شامل ساري المفعول، ويمنع وضع الرسومات والمجسمات والعبارات المخالفة للذوق العام على المركبة، مبينة أنه يجب أن تكون المركبة سليمة من الناحية الفنية والتشغيلية وأن يتم الالتزام بمواصفات المقاييس والجودة، وفي حال وجود أي خلل أو تهالك في المركبة فإنه يمنع ممارسة النشاط إلا بعد إصلاحه، وأن يلتزم صاحب المركبة بتثبيت جميع المعدات والتجهيزات المستخدمة في المركبة بشكل آمن ومحكم.

متطلبات خاصة

أكدت اللائحة أنه يجب ارتداء زي موحد أثناء ممارسة العمل، واستخراج رخصة صحية لنشاط الحلاقة، لافته إلى أنه على العاملين اتباع الممارسات الصحية السليمة «ارتداء القفازات، النظافة الشخصية، عدم لمس الأنف والفم»، وأنه عند ظهور أي أعراض مرضية على العامل، يجب إيقافه عن العمل لحين التأكد من خلوه وسلامته من الأمراض، موضحة أنه يجب تجنب الممارسات الخاطئة «التدخين والنوم داخل المركبة»، كما يمنع تخزين الأغراض الشخصية في غير الأماكن المخصصة لها في المركبة.

الأمن والصحة

أضافت اللائحة أنه يجب توفير صندوق إسعافات أولية مزودة بالمواد ذات الأهمية الطبية: الأشرطة اللاصقة الملونة، والأربطة الطبية، والقطن والشاش، ومواد العناية بالجروح الأخرى، وأن يتم وضع لوحة تحذيرية داخل المركبة بمنع تدخين التبغ بجيمع أنواعه، لافته إلى أنه لا يسمح بوجود مقاعد انتظار داخل المركبة. وأوضحت اللائحة أنه في استيفاء الاشتراطات الصحية المذكورة في، اشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية الصادرة عن الوزارة بالقرار الوزاري رقم (420002104) في تاريخ (1442/1/28)، وأن يلتزم العامل بوضع البطاقة التعريفية الخاصة بالمنشأة، تبين اسمه والمنشأة التي يعمل بها، كما أنه لا يسمح للمركبة بالتجول بالمناطق السكنية إلا لتلبية طلب المستفيد، مبينة أنه يجب الفصل بين كبينة القيادة والجزء المخصص لمزاولة النشاط. وأشارت اللائحة إلى أن الأمانات والبلديات مختصة بمراقبة تنفيذ الاشتراطات في جميع المحلات التي تقدم الأنشطة المتنقلة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، موضحة أنه يعمل بهذه الاشتراطات من تاريخ اعتمادها ونشرها على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية. أنشطة متنقلة جديدة

- محلات الحلاقة

- الصيانة المنزلية

- صيانة الأجهزة الالكترونية

- الصيانة الخفيفة للسيارات

- إصلاح المركبات

- غسيل السيارات

- تبديل الزيوت للسيارات

- تأجير الدراجات الهوائية