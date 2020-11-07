غرامتان مختلفتان لعدم الالتزام بمسارات الطرق

مع بقاء 4 أيام فقط على بداية الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، تتراوح قيمة مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة بين 300 و500 ريال، وذلك وفقا للجدول الثالث من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية.

في هذا السياق، فإن إدارة المرور جدولت المخالفات المرورية ولائحة الجزاءات حسب المخالفة وتأثيرها على السلامة العامة. وتتدرج الغرامة المالية للمخالفات المرورية في الجدول، حيث تبدأ من 150 ريالا، وترتفع القيمة بحسب المخالفة. وتبلغ قيمة عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق 150 ريالا، وقيمة مخالفة عدم التقيد بتنظيمات السير عند التقاطعات 300 ريال.

كيفية رصد المخالفات

يبدأ الرصد بعد 7 أيام في المدن المذكورة من خلال أجهزة تقنية ذكية، طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها. وبث المرور السعودي مقطع فيديو يوضح كيفية رصد مخالفات عدم الالتزام بمسارات السير على الطرق، حيث تحدد كاميرات الرصد الآلي السيارات المخالفة التى لا تلتزم بحدود المسارات المحددة، وتسجل المخالفة، ومن ثم ترسلها على شكل رسالة نصية إلى جوال قائد المركبة.

ويؤكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، موضحا أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

غرامات عدم الالتزام بالمسارات حسب تأثيرها

150 ريالا لعدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق

300 ريال قيمة مخالفة عدم التقيد بتنظيمات السير عند التقاطعات