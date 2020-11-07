تساقط صخور وانقطاع للكهرباء بأمطار الباحة

شهدت منطقة الباحة ومحافظة الطائف، أمطارا من متوسطة إلى غزيرة، مساء أول أمس وأمس، وانتشرت دوريات المرور بمدينة الباحة، ومحافظات المندق وبلجرشي، لتنبيه السائقين بالتخفيف من السرعة، وإرشادهم إلى المواقع التي تحدث فيها انزلاقات.

شوارع فرعية

تركزت الأمطار الغزيرة على القطاع التهامي، حيث شهدت محافظات قلوة والحجرة وغامد الزناد أمطارا غزيرة، سالت على أثرها الأودية والشعاب، وأدت إلى تساقط بعض الصخور والأتربة على بعض الشوارع الفرعية، مع انقطاع للكهرباء عن القرى بسبب الصواعق، فيما لم يسجل أي حالات احتجاز، مع رفع جاهزية الجهات الحكومية واستعدادها في مثل هذه الأيام.

تجمعات المياه

أهاب الدفاع المدني بالباحة بأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها، ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية، والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات. وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

رياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على منطقة الباحة، مشيرة إلي أن الأمطار تشمل عددا من محافظات المنطقة، مسببة تساقط البرد وتشكل السيول.

كما نبهت الهيئة، إلي تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات أبو عريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، كذلك نبهت من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، و العرضيات، وأضم، والجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل وعرفات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، كذلك تعرضت منطقة القصيم لموجة من الغبار الشديد، بينما حذرت الجهات المعنية من تداعياته.