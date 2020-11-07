4500 لتر مطهرات لتعقيم المسجد الحرام يوميا

أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،نايف الجحدلي، أن عمليات تعقيم المسجد الحرام تتم بنحو 4500 لتر من المطهرات يوميا، مما حول ساحات وصحن المطاف بالمسجد الحرام إلى خلية نحل على مدار الساعة، للقيام بعمليات التطهير والتعقيم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبق بعناية، لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، ويتولى التعقيم أكثر من «4000» عامل وعاملة، يستخدمون يومياً آلاف اللترات من المطهرات والمعقمات.

صديقة للبيئة

وأضاف الجحدلي أن عمليات التطهير يستخدم فيها (60) ألف لتر من المطهرات يومياً، وهي صديقة للبيئة. كما يتم استخدام أكثر (1200) لتر معطرات، و(470) معدة، فيما يستخدم (900) لتر معقمات أيادٍ يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، تعبأ في (300) جهاز معقم آلي للأيادي، وتستخدم قرابة (3500) لتر من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد.

تطبيق التباعد

أشار الجحدلي أن هناك فريقا من المتخصصين في المجال، لمتابعة الأعمال اليومية، وجميعهم لخدمة المسجد الحرام وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحرم.