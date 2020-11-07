4500 لتر مطهرات لتعقيم المسجد الحرام يوميا

صديقة للبيئة
وأضاف الجحدلي أن عمليات التطهير يستخدم فيها (60) ألف لتر من المطهرات يومياً، وهي صديقة للبيئة. كما يتم استخدام أكثر (1200) لتر معطرات، و(470) معدة، فيما يستخدم (900) لتر معقمات أيادٍ يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، تعبأ في (300) جهاز معقم آلي للأيادي، وتستخدم قرابة (3500) لتر من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد.
تطبيق التباعد
أشار الجحدلي أن هناك فريقا من المتخصصين في المجال، لمتابعة الأعمال اليومية، وجميعهم لخدمة المسجد الحرام وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحرم.
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