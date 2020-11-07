10 ساعات حدا أعلى لمعالجة نفايات أبها

بينما رصدت «دوت الخليج» تكدس النفايات في عدة أحياء بمدينة أبها، أشار عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى إنزعاج المواطنين، من عدم مرور سيارات جمع النفايات، ما أدى إلى انتشار روائح كريهة وتجمع للحشرات.

تبادل الشركات

أرجعت أمانة منطقة عسير سبب تكدس النفايات إلى إنهاء العقد مع المتعهد القديم، وتأخر تسليم العقد للمتعهد الجديد.

وصرح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ«دوت الخليج»، بأن شركة سدر للنظافة، التي تعاقدت معها الأمانة من أقوى شركات النظافة بالمملكة، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين كانت هناك عملية تبادل بين الشركة الجديدة والسابقة، وحصلت ثغرة في مستوى النظافة، وتمت معالجة 80%من المواقع والعمل جارٍ للبقية، مؤكدا أنه عند عملية التغيير بين شركة وأخرى تحدث مثل هذه الأمور، ولكن تمت السيطرة على الوضع في وقت قياسي، مقدما اعتذاره للجميع، مرحبا بتواصل المواطنين مع الأمانة، ومشددا على أن أي مشكلة يتم حلها خلال أقل من 10 ساعات.