ولي دم يعفو عن قاتل ابنه

بشفاعة رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد، أنهت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، قضية قتل في مدينة الدمام إثر خلاف عائلي، بتنازل ولي الدم عن قاتل ابنه. ويأتي العفو ثمرةً لجهود اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، التي تعمل على تعزيز قيمة الصلح، وحل الخلافات بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وترسيخ قيمة العفو وأجرها العظيم عند الله، والأخذ باللين عند الترغيب في ذلك، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع والأنظمة القائمة.



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