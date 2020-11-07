مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله في السودان واليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 85.6 طنا، من السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في محليتي الفردوس والشعيرية بولاية شرق دارفور في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4800 فرد. ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

خدمات الصحة المدرسية

في اليمن، واصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن. وجرى خلال شهر أكتوبر الماضي تقديم 7544 من الخدمات المجانية في مجال الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفاد منها 3194 فردًا في 62 مدرسة بمحافظة عدن.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية، فضلاً عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحون والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.

سلال غذائية

وزع المركز كذلك 85.6 طنا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 4800 فرد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة، من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.

وفي محافظة حجة اليمنية، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020، في قسم التسجيل والفرز 698 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 57 شخصًا، وعيادة التنويم 31 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 696 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 568 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 700 مريض، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.