السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و 761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و 749 حالة وفاة.

// انتهى //

22:15ت م

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كيب تاون 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة خلا الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و 761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و 749 حالة وفاة.// انتهى //22:15ت م0097

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